Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават минимална заплата, но това е грешно число
"Подобни ръстове започват да притесняват инвеститорите и има отлив на инвеститори, които идват в България – алармира специалистът в интервю за "Радио България". – Особено в някои сектори, където се изисква много голям брой работещи и съответно вдигането на заплатите там ги правят неконкурентоспособни. Такива са производството на кабели в автомобилната индустрия, текстилната индустрия. Мисля, че сме достигнали прага по отношение на аутсорсинга, и там ще се наблюдава отлив. Тук е важно производителността на труда да върви паралелно с ръста на възнагражденията. Т.е. един българин на идентична позиция да може да произвежда толкова, колкото произвежда, ако не колегата му в Германия, то поне да гоним страни като Гърция, Малта, Кипър, Испания, Португалия, които са южните страни от ЕС."
Минималната работна заплата отнесена към БВП на глава от населението в България е най-голяма в целия ЕС и това се случва не от скоро – коментира икономистът Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той добавя, че през последните 3 години МРЗ нараства с 55%, при ръст на БВП с 10%, и ръст на производителността едва с 5%.
"Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават минимална заплата, но това е грешно число, тъй като почти никой не получава само толкова – към тази сума има и начисления за прослужено време, за допълнителен труд, премии и т.н. Така минимална брутна заплата в България получават близо половината от наетите, което е абсолютно изкривяване на реалната картина. Това означава, че се взимат пари от хората със средна и висока квалификация и се дават на хората без квалификация и без трудови навици. А, това е фактор, който подклажда инфлацията. Минималната ни заплата с много е изпреварила икономиката и затова тази грешна формула в Кодекса трябва да се отмени. Минималната ни заплата трябва да не е нещо, към което да се стремим, тя трябва да се взима от максимум 5 – 6% от трудещите се . Само от тези, които са без никаква квалификация, без трудови навици."
