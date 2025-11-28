Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата.
Вчера Бюджет 2026 беше изтеглен, след като предизвика недоволството на гражданите и масовите протести.
Работодатели и синдикати отиват на среща във финансовото министерство
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
10:41
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:42
Владислав Горанов: Бюджетът не може да бъде чисто нов, защото днешната сметка е резултат с натрупване
27.11
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
27.11
Западните медии за протеста в София: 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
27.11
Новият антивирусен софтуер в съдилищата може да позволи нерегламентиран достъп до лични данни и информация по дела?
27.11
Утре започват преговори в МФ: Ето какви са исканията на работодат...
22:40 / 27.11.2025
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката незав...
22:16 / 27.11.2025
Предприемач: Цялата държава ще ни затрият. Ако някой пипне "Лукой...
20:49 / 27.11.2025
БСП - ОЛ обмисля да напусне властта?
18:02 / 27.11.2025
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристра...
17:55 / 27.11.2025
7 души са обвинени след акцията около "Величие"
17:28 / 27.11.2025
