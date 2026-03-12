Румен Радев, сериозен негативен ефект върху бизнеса би имал евентуален ръст на цените на електроенергията.
"За нас на този етап няма нужда от специални мерки. Много по-големи и по-лоши биха били ефектите, ако се случат очакваните отражения върху цената на електроенергията. Да припомня, че няма да е толкова лесно да се дефинират уязвимите групи. В интерес на истината в България имаме дефиниция за енергийно бедни и тя включва не само потреблението на електро- или топлоенергия, но и достъпа до транспортни услуги", това каза пред NOVA Румен Радев, председател на УС на АИКБ.
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
© NOVA
Още по темата
/
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
20:43
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
19:14
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
18:40
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
17:04
''ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
10:50
Още от категорията
/
Двамата братя български милиардери станаха още по-богати, но паднаха в класацията със 133 позиции
19:52
Проф. Александрова: Източникът на зараза с легионерска болест може да бъде климатик или джакузи
19:52
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
11.03
Доц. Григор Сарийски: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
11.03
Бизнесмен: Търсим работници отвън не за по-ниско заплащане, а заради недостиг на квалифицирани български кадри
09.03
Управителят на социологическа агенция ЕСТАТ: Поредното ни проучване показва известно влошаване на бизнес средата
09.03
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител ни излиза два пъти по-евтино
07.03
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Икономист: Огромна част от бизнесмените, купували скъпи имоти, закъсват тежко и започват да продават агресивно
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.