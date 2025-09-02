Много слънце, много топлина и малко валежи – това ще бъде времето до първия учебен ден, каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев."На 15 септември ще остане топло и хубаво. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер“, каза той."Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа“, каза той.През празничните дни около 6 септември времето ще е хубаво в цяла Европа."Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена“, посочи климатологът.