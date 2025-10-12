ЗАРЕЖДАНЕ...
Радан Кънев: Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор, искаме да бъде избран по начин, гарантиращ върховенството на правото
©
Относно избора на нов главен прокурор, евродепутатът беше категоричен.
"Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор. Искаме той да бъде избран по начин, който гарантира върховенството на правото", заяви той и припомни, че забавянето се дължи на изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и липсата на нов избор.
По думите му, т. нар. "дълбока държава" означава, че "хората, които избираме, не държат реалната власт в ръцете си".
"Фасадна демокрация е изразът, който използвахме, когато учредявахме ДСБ преди 21 години. Реалните лостове на властта са други – те не се променят при избори", посочи евродепутатът.
Кънев отхвърли тезата, че коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" е фасадна.
"Това е доброволен съюз между две политически формации с различни лидери и подходи. Всички виждат колко трудно взаимодействаме понякога, но с сигурност няма задкулисие", допълни той.
На въпрос дали сигналите към европейските институции представляват клевета срещу България, Кънев подчерта, че това е част от същността на членството ни в ЕС."Всеки български гражданин има право да бъде защитен на две нива – от своите национални институции и от европейските. Това е силата на европейската демокрация", каза представителят на ДБ.
В допълнение той уточни, че българите не вярват на съда, прокуратурата и правителството, което прави европейската защита още по-важна.
Кънев коментира и замразените средства по Плана за възстановяване и устойчивост. "Тези пари не са спрени, защото някой се е оплакал. Те са спрени, защото България не отговаря на изискванията за върховенство на правото", заяви той.
Според него, отговорността е на управляващото мнозинство и парламента, които са отменили гаранциите за независимост на КПК. "Европейската комисия иска гаранции, че този орган е независим, а парламентът направи обратното", каза той.
Кънев припомни, че именно "Демократична България" се е противопоставяла на идеята КПК да има разследващи функции. По думите му такива органи се превръщат в оръжие на задкулисието.
Още от категорията
/
Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
11.10
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
11.10
Тахов го каза на Европа: Намаленият с над 20%, финансов пакет за страната ни за периода след 2027 г. е неприемлив
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.