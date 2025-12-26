Румен Радев в профила си във Facebook.
"Благотворителната инициатива многократно доказа, че и с малко средства могат да се постигат високи резултати, когато здравето на децата е истински приоритет и към него се подхожда с професионализъм и отговорност пред обществото. На тези принципи трябва да се гради и политиката в здравеопазването", написа още той.
След традиционния благотворителен спектакъл на "Българската Коледа" тази година събраните средства са рекордни - над 3 720 000 лева.
Държавният глава благодари на всички, за които здравето на децата на България е кауза и които доказват хуманността на нашето общество.
Радев: "Българската Коледа" събра рекордните над 3,7 млн. лева
