Румен Радев посрещна в Гербовата зала на "Дондуков“ 2 участниците в стажантската програма на Администрацията на президента през 2025 г., съобщиха от президентството.
През тази година 55 младежи бяха част от Стажантската програма, което е с осем повече, спрямо предходната 2024 г. От 2017 година насам програмата е дала възможност на повече от 265 стажанти да придобият умения и знания в различни звена на Администрацията на президента.
"Искам да ви благодаря за положените усилия. Вече имате в биографията си, че сте работили в президентската администрация, но ползата за нас беше по-голяма, защото вие дойдохте с вашите устрем, идеи, дръзновение и необремененост“, заяви президентът. По думите на държавния глава смелостта на младите е важна, но наред с нея те притежават и критично мислене към функционирането на всяка система, от което по-опитните служители понякога абдикират. “Умението да си задавате въпроси, когато влизате в смазана машина и да търсите решения и отговори, които другите не виждат, е вашата сила“, каза още Румен Радев.
Президентът пожела смелост на младежите, решили да останат и да се реализират в България и изрази очакване, че онези, които ще продължат пътя си зад граница ще се завърнат с нови знания и умения, които ще бъдат от полза на Родината. Румен Радев изрази и надежда, че наученото по време на стажантската програма ще помогне на младите хора в тяхната битка за свободно и демократично бъдеще на обществото ни. България е пълноправен член на ЕС, но това не означава сляпо следване на готови решения. Само с отстояване на нашите национални интереси и с критично мислене в рамките на съюза, можем да го направим наистина по-силен, проспериращ и единен, подчерта държавният глава.
От името на стажантите благодарност към институцията изказа Соня Цонева, която след края на програмата се присъедини към екипа на секретаря по сигурност и отбрана като служител на администрацията. Тя благодари за възможността стажантите да бъдат активна част от работния процес и акцентира върху добрата комуникация и отношение, което секретари, съветници и експерти са показали към тях.
Радев: Младите притежават чувство за достойнство и дълг, което те заявиха смело и открито
©
Още от категорията
/
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала процент, ако решиш да се издължиш с монети
16:39
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
15:34
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.