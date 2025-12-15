Румен Радев по време на консултациите с ГЕРБ-СДС.
Радев запита и какво мисли ГЕРБ за промени в Изборния кодекс: "Трудно може да бъде намерен консенсус по тези въпроси, ако се събере мнозинство, промените в Изборния кодекс ще бъдат обсъдени на масата", допълни президентът.
Сачева запита колко е удачно промените в Изборния кодекс да бъдат направени непосредствено преди изборите.
Сачева призова Радев да участва на следващите избори. "Аз не говоря за политически проект, но от години непрекъснато се говори и ми се внушава. Мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го няма и дали котката е жива или умряла", отвърна Радев.
Радев: Не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания
Незнам
преди 1 ч. и 14 мин.
Зелен чорап пак ли те е страх? Страх те е за топлото място и заплатката още годинка? Нищо нЕма да направи до изборите за преЦедент поради простата причина, че той е РАЗЕДЕНИТЕЛЯ и ще разединява още поне 2 предсрочни вота, колкото повече се карат и ОТВРЪЩАВАТ партиите, толкоз по-голяма УЖ ще му е армията. Това му е логиката. Изкарва си мандатчето, като междувременно прави това, което е правил 9 години - насъсква още партиите и тогаз като му свърше мандатчето на бял кон, аз съм ЧИСТ! Никакъв смисъл сега да излиза, той си лае спокойно, най-добре е да излезне с президетските избори и с кандидат от НЕГОВАТА партия и това да му е първия тест, който е и по-лесен за него щото има ЕДИН явен победител, а не както при пропорционалната система за Парламент. При спечелване на едни президентски избори от негов кандидат ще има допълнително "вдъхновение" за абсолютно мнозинство за НС избори!
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 42 мин.
Вече няма ала бала с президента и няма шарлатани
