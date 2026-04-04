Пълните зали и площади, които посрещат участниците в листите на "Прогресивна България“ показват, че хората по регионите започват да преодоляват страха от олигарсите и деребеите. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев по време на открита среща с граждани в Пазарджик. По думите на лидера на "Прогресивна България“ е странно и недостойно в държава членка на ЕС да има хора, които се чувстват по техните думи като крепостни, като роби.

"Същото е и с бизнеса — най-дребният, фамилният, средният бизнес, ежедневно е подлаган на тормоз от администрацията с всевъзможни регулации и изисквания. В същото време големите фирми на "нашите хора" не си плащат данъците, както трябва. За тях има комфорт, но за малките няма никакъв комфорт", заяви президентът (2017 – 2026) Румен Радев.

Той припомни миналите частични местни избори в Пазарджик, които се превърнаха в безобразие от корпоративен, купен и манипулиран вот, но обърна внимание, че все повече хора в България надигат смело глава и се ангажират с прогреса на страната.

"Прогрес в нашия динамичен свят означава свързаност, силна икономика, отговорни институции, инвестиции с висока добавена стойност, качествено образование, здравеопазване, спорт, култура, която да формира нашите ценности, фундамента на всичко онова, което ни обединява като нация", посочи Румен Радев.

Той подчерта, че демонтажът на олигархичния модел и създаването на условия за модерно европейско развитие на страната ни е водеща цел на "Прогресивна България" и призова гражданите масово да участват в парламентарните избори, за да може коалицията да има мнозинство в следващото Народно събрание и да излъчи устойчиво и дееспособно правителство.