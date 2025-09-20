Румен Радев и на командира от Военноморските сили на САЩ Франк Уайзър, двукратен пилот в Ескадрилата за демонстрационни полети на Военноморските сили на САЩ (US Navy Flight Demonstration Squadron), позната като "Сините ангели“.
Световноизвестният летец мотивира хора, споделяйки своя опит като военен пилот и ценностите, които изгражда изтребителната авиация. Той е летецът, който реално пилотира изтребителя F-18 и демонстрира изключително летателно майсторство във филма "Топ Гън: Маверик“, в задната кабина на който е актьорът Том Круз по време на въздушните снимки.
По време на разговора Румен Радев и Франк Уайзър обсъдиха ролята на изтребителната авиация не само като инструмент на националната сигурност, но и за възпитаване на заслужена национална гордост посредством демонстрационните полети. Това е особено важно за младите хора, които вдъхновява да следват мечтите си и да развиват своя потенциал.
Държавният глава отправи покана към Франк Уайзър да посети отново България и да проведе среща с млади хора у нас.
