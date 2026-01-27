Румен Радев проведе среща днес с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона. В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.
Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.
"Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност", подчерта на срещата Румен Радев, предаде БНТ.
Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.
