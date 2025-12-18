Румен Радев. Учениците представиха пред президента народния обичай Коледуване с наричания за здраве и благополучие през новата година.
Президентът поздрави децата за прекрасните им изпълнения и че пресъздавайки народните обичаи, те съхраняват святите български традиции. Радев пожела на учениците здраве, успехи и сбъднати мечти.
След срещата си с държавния глава учениците имаха възможност да разгледат сградата на президентската институция, като посетиха Гербовата зала и многофункционалната библиотека на президентството.
Радев поздрави ученици, представили обичая Коледуване в президентството
