Румен Радев проведе днес среща в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.
В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи.
