Румен Радев във Facebook.
Коментарът му идва след вчерашното окончателното приемане в пленарна зала на измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС).
"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", допълни още Радев.
Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
©
Още по темата
/
Мехмед Дикме за Борисов: Изглеждаше ми като един уплашен човек, защото идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия
05.02
Социолог: Държавният глава се опитва да се дистанцира от назначаването на служебен министър-председател
04.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Елисавета Белобрадова: Предлагам себе си за служебен премиер, дори нещо да объркам, няма да е фатално
03.02
Още от категорията
/
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и членство в ОИСР до края на 2026 година
05.02
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който се е вкопчил в нещо и отказва да го пусне
05.02
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
05.02
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Окончателно: Ограничиха изборните секции в чужбина
20:37 / 05.02.2026
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и чле...
19:05 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
18:51 / 05.02.2026
Протест във Варна в подкрепа на напускащите лекари от болница "Св...
18:52 / 05.02.2026
Желязков: Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и по...
18:51 / 05.02.2026
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който с...
18:23 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.