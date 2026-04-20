Финалните резултати от проведените избори вече са ясни. При 100% обработени протоколи в РИК "Прогресивна България" постига безапелационна победа с 44.594% от вота. Второто място заема ГЕРБ-СДС с 13.387%, следвани от ПП-ДБ с 12.618%.
ДПС също влиза в новия парламент със 7.120%. "Възраждане" преминава бариерата от 4% за влизане в Народното събрание, като получава 4.257% от гласовете.
Разпределение на местата в парламента:
"Прогресивна България" - 131 депутати
ГЕРБ-СДС - 39
"Продължаваме промяната - Демократична България" - 37
ДПС - 21
"Възраждане" - 12
