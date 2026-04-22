Над 11 милиона евро държавна субсидия ще бъде разпределена между партиите и коалициите, участвали в предсрочните парламентарни избори на 19 април, показват разчети на база предварителните резултати, съобщава ФОКУС.

Право на финансиране имат всички партии, получили над 1% от гласовете, докато за коалициите изискването е минимум 4%.

Въпреки че няма приет редовен бюджет, в проекта му беше заложено след въвеждането на еврото субсидията да възлиза малко над 4 евро за всеки получен глас.

Най-голям дял ще получи победителят "Прогресивна България" - почти 6 милиона евро.

Ето как се разпределят държавните субсидии на другите партии?

За ГЕРБ-СДС се очакват около 1,78 милиона евро, ПП-ДБ ще получат над 1,67 милиона евро, ДПС – приблизително 946 хиляди евро, а "Възраждане“ – повече от 565 хиляди евро. Извън парламента, но преминали прага за субсидия, са МЕЧ и "Величие“. Те ще получат съответно над 428 хиляди евро и над 421 хиляди евро.

Без държавно финансиране остават БСП, АПС и ИТН, тъй като не са достигнали необходимата избирателна подкрепа.