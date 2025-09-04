ЗАРЕЖДАНЕ...
Радев за инцидента в Лисабон: От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот
© Булфото (архив)
"Фокус" припомня, че броят на жертвите достигна 17, а ранените 20.
"Моите най-искрени съболезнования на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, семействата на жертвите и народа на Португалия в този трагичен момент", каза още Радев.
Известният трамвай Elevador da Glóriа дерайлира вчера около 18:00 часа местно време.
