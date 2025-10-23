Румен Радев след като САЩ наложи санкции срещу най-голямата частна руска петролна компания "Лукойл", която е собственик на българската рафинерия "Лукойл-Нефтохим".
По думите му всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери.
"Задача на правителството е да няма криза на горивата и да не се вдигат цените", каза още Радев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.