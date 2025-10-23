1344-годишната България е в процес на прогресивно обезчовечаване, причинено от организирана простащина, загниващ морал и изветрял страх към законите, не само държавните, но и човешките, дори природните. Това пише в своя публикация в социалните мрежи българският автор Радослав Бимбалов.18-годишен, взел книжка на предния ден, убива себе си и още двама 17-годишни в тежка катастрофа.15-годишен наръгва с нож друг 15-годишен на ескалатора на столичен мол, жертвата почива малко по-късно. Хората почти не забелязват, понеже "сбиванията се случват непрекъснато тук вътре".25-годишен мъж застрелва 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат, после ги подпалва. Някак оцелява само малкото братче, което успява да избяга.Това са новини от последните три дни."Няма да стане с нов материал в учебниците, още по-малко религиозен такъв. Добродетелите не са предмет, те са пример. Трябва да премахнем лошите примери към младите, за да искаме от тях да бъдат добри хора.Вече сме закъснели, но все пак трябва да започнем все някога", заключва авторът.