Радослав Бимбалов: България е в процес на прогресивно обезчовечаване, причинено от организирана простащина
Повод за думите му са събитията у нас през последните дни. Ето върху кои от тях акцентира Бимбалов.
18-годишен, взел книжка на предния ден, убива себе си и още двама 17-годишни в тежка катастрофа.
15-годишен наръгва с нож друг 15-годишен на ескалатора на столичен мол, жертвата почива малко по-късно. Хората почти не забелязват, понеже "сбиванията се случват непрекъснато тук вътре".
25-годишен мъж застрелва 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат, после ги подпалва. Някак оцелява само малкото братче, което успява да избяга.
Това са новини от последните три дни.
"Няма да стане с нов материал в учебниците, още по-малко религиозен такъв. Добродетелите не са предмет, те са пример. Трябва да премахнем лошите примери към младите, за да искаме от тях да бъдат добри хора.
Вече сме закъснели, но все пак трябва да започнем все някога", заключва авторът.
Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник...
19:13 / 22.10.2025
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен...
22:47 / 22.10.2025
НОИ: За ТЕЛК пенсия без прекъсване е важна датата на подаване на ...
21:23 / 22.10.2025
Военният министър: До края на годината ще имаме осем самолета F-1...
17:07 / 22.10.2025
