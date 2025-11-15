Радослав Рибарски: Няма го резултатът, който хората очакваха
© mediamall
В ефира на Bulagria ON AIR той поясни: "Това, което е разписано в законовите изисквания, е минимум 5 години опит в управляването на рафинерия или опит с горива в този сектор поне. Така че законът не е спазен".
"Ако управляващите не бяха дали нагласи, че ще изберат най-опитния, най-дълго управлявалия рафинерии мениджър... Поне законодателните промени, които предприеха, показваха, че наистина се търси човек с опит. Защо в последния момент избраха директора на НАП, могат само те да отговорят", посочи още Рибарски.
Запитан за рисковете при особения управител, гостът отговори: "Особеният управител получи едни разширени правомощия с тези набързо гласувани в НС законодателни промени, които пък породиха опасения от бъдещи искове, арбитражни дела и целта, както и на закона от 2023 година, винаги е била да се гарантира непрекъсваемостта на доставките. А в момента видяхме, че се изгубиха 3 седмици в мълчание, спорадични законодателни актове и накрая го няма резултата, който хората очакваха".
Още по темата
/
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
18:42
Преслав Райков: България получи "две глътки въздух", но няма капацитет да управлява "Лукойл". Спецов е политически ход
13:48
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен управител на "Лукойл" е незаконно
12:45
Надежда Йорданова: Фигурата на Румен Спецов създава впечатление за сламен човек без опит, назначен начело на бургаската рафинерия
11:26
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Още от 2023 г. законодателството предвижда особен управител на "Лукойл", имаше време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия
10:31
Министър Георгиев: Великобритания издаде генерално разрешително за дейността на "Лукойл" в България
14.11
Още от категорията
/
В 5 области на страната 100% от населението е здравноосигурено, но във Варна нещата съвсем не са така
13:23
Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси, а за възрастните хора – няма
11:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.