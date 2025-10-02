Радостин Василев.
Лидерът на партията е категоричен, че ако главният прокурор не реагира, ще блокира Каблешково и ще извърши граждански арест на въпросната възпитателка, която е тормозила детето.
"Трябва да се правят истински и всеобхватни разследвания. Не е допустимо родителите да правят две експертизи преди да сезират прокуратурата, които показват налични заключения. И в момента, в който прокуратурата се заеме с ъс случая, да липсват тези заключения", допълни още Василев.
"От днес нататък "Меч" няма да бъде толерантен към никого от парламентарните групи в НС. Моята позиция е ясно Пеевски и Борисов, фронт срещу тях", каза председателят на партията.
Виктор1
преди 7 мин.
Плюс това граждански арест НЯМА. Такъв не съществува. Гражданите могат само да задържат участник в престъпление докато дойде полицията и толкова. Това не е арест. Язък му за дипломата. Такива ли ги учите в тези университети?
Виктор1
преди 9 мин.
Гаден човек, предател по душа. Ако се окаже, че учителката няма вина ще се извини ли? Пфу!
