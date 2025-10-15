Радостин Василев, след като заседанието на НС бе прекратено заради липсата на кворум.
"Днес, утре и в петък най-вероятно няма да работи този парламент“, заяви Василев и допълни, че няма мнозинство, което да не може 10 пъти да си осигури кворум в зала.
В пленарна зала депутатите от МЕЧ вдигнаха листи с надписи "оставка".
"Най-реалистично е да отидем на избори пролетта, но ако управляващите решат да направят подарък на гражданите, може и декември", каза още лидерът на МЕЧ.
