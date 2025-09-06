Радостин Василев във Facebook по повод 140 години от Съединението на България.
"Уважаеми българи,
На днешния ден препрочитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С трепет си припомняме думите, които на 6 септември 1885 г. разтърсиха Европа: "Братя! Часът на нашето съединение удари!“.
Днес си припомняме съдбовните дни преди 140 години, когато българският народ показва единство и мъдрост и взима в своите ръце съдбата си. Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
Съединението на Княжество България и Източна Румелия не е еднократен акт. Съществуването на младата българска държава, нейното свободно и възходящо развитие, нямаше да бъдат възможни без блестящата дипломатическа и военна защита на Съединението и всички скъпи жертви, дадени по време на Сръбско-българската война. Нека тяхната решителност и безкористност ни дават сили в стремежа да изградим модерна и просперираща България.
В днешни времена, повече от всякога България се нуждае от това да има национален идеал, който да обедини народа. Защото само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата и се опитват да продадат бъдещето ни.
Съединението укрепва самочувствието на българския народ. Той се изпълва с амбицията сам да твори своята историческа съдба! Може да го направи и сега!
Поклон пред дейците на Съединението!
Да живее България!"
