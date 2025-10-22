Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за "Има такъв народ", нито за БСП".
Това заяви в кулоарите на парламента председателят на МЕЧ Радостин Василев веднага след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че правителството ще продължи да работи с подкрепата на "ДПС-Ново Начало", без партията на Делян Пеевски да има министри в кабинета и ръководни позиции в комисиите.
"Няма друг избор в момента, освен избори", каза още Василев и допълни:
"Очаквам реакцията на Слави Трифонов и ИТН по отношение на новината, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета "Желязков", но няма официално да влиза във властта", допълни Василев.
