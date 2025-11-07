Радостин Василев обвини председателя на "Величие" Ивелин Михайлов и негови приближени в схеми чрез инвестиции и имотни сделки, свързани с измами чрез инвестиции и имотни сделки.
"От днес обявявам край на партия "Величие". Това не е политическа формация, а финансова пирамида“, заяви Радостин Василев пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".
Политическият лидер алармира за четири случая, в които хора са станали част от измамите. МЕЧ ще настоява за пълно разследване на лицата, участващи в схемите, и ще предостави събраните доказателства на компетентните институции.
"Всички знаят, че Ивелин Михайлов създава пирамиди и мами хората. Ако държавата продължи да бездейства, този случай може да завърши трагично“, каза още Василев.
Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"
© Булфото
Още по темата
/
НС реши: Превозвачите по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, няма да ползват автогари
06.11
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
05.11
Диян Стаматов с призив към НС: Да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини!
04.11
Още от категорията
/
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
12:41
Станислав Попдончев, БСК: Увеличението на данък дивидент много ще увреди интересите на българските предприятия
06.11
Георг Георгиев: Усилията на България в областта на върховенството на правото и демокрацията са широко признати от международната общност
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.