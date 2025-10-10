Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор, която цъфна в медия с голите си снимки.

Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира в кулоарите на парламента ситуацията около спорните текстове на предложението на ,,Има Такъв Народ".

"Днес виждаме, че има разклащане в желанието, подкрепата от страна на коалиционните партньори по такъв законопроект. Този законопроект се прави да се прикриват разследвания като историята с детето от Каблешков, снимките с пачките и кюлчетата, на записа "Ало, Ваньо", на записа "ти си го избра" и на всички други такива записи, които стигнаха до публичното пространство". 

Лидерът на МЕЧ призова ИТН да не внасят повече такива промени в Наказателния кодекс, защото именно формацията на Слави Трифонов са изградили шоуто и партията си на базата и основата на гаврата с достойнството на други лица.

"Точно Тошко Йорданов и Слави Трифонов нямат право, защото направиха и песен за друг народен представител, която обясняваше детайли за личния ѝ живот. Върховната им наглост с този закон разклаща правителството, каза още той и допълни: 

"Правителството може да не падне заради "Лукойл", но заради любовницата на Волдемор може и да падне".

Василев определи като "пълно безумие" вчерашния "форсмажорна инициатива" на ИТН в правна комисия да бъде приет един мракобесен закон, който да наказва с лишаване от свобода до 6 години от хора, които споделят лична информация за други хора.

МЕЧ обявиха, че вече са подкрепили подписите на "Продължаваме промяната" за оставката на председателя на КПК Антон Славчев.