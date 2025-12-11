Радостин Василев в кулоарите на парламента след вчерашния мащабен протест и предстоящия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", предаде репортер на "Фокус".
"Вчера на площадите в много български градове се чу недвусмислено глас за оставка. Толкова силен глас с толкова категорична сила трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик. Това вече е непреодолима сила, която гарантира, че модела Борисов Пеевски не може да продължава", каза Василев.
"Оттук нататък управление в тази конфигурация ще е мъчение", констатира лидерът на МЕЧ.
Василев разкритикува "Продължаваме Промяната-Демократична България", че се опитват да приватизират протеста.
Радостин Василев призова Слави Трифонов да напусне управлението
©
Още по темата
/
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:40
Още от категорията
/
Проф. Боян Дуранкев: Пенсионната система в България изглежда стабилна поне за следващите десетина години
10.12
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Стамат89
преди 16 мин.
Руди, ако на някой от другите ви стиска да излезете сред хората, може и на вас да ви обърнат внимание. Докато се криеш в новата 7-ма серия бмв няма да стане :)
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.