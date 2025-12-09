Радостин Василев призова симпатизантите на партията да излязат утре на протеста в т.нар. "Триъгълник на властта" от 18:00 часа. Във видео обръщение Василев заяви:
"Призовавам да дойдете и да протестираме срещу Пеевски, Борисов и мутрите в България", каза той.
От МЕЧ настояват за сваляне на правителството.
"Ако подгънем крак и сме по-малко или по-тихи, управляващите ще си прокарат бюджета и ще останат на власт още 4 години- нещо, което държавата и ние не можем да си позволим", заключи той.
Радостин Василев призова симпатизантите на МЕЧ да излязат утре на протеста
Още по темата
/
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато - клел се е да бъде обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление
08.12
Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
08.12
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
08.12
Илияна Йотова за Бюджет 2026: Можеше да има съвсем различно отношение към българското общество
08.12
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
08.12
Вежди Рашидов: Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът
07.12
Още от категорията
/
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
18:30
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
08.12
Бивш социален министър: Изтеглянето на бюджета и преразглеждането му спаси страната ни от "румънския сценарий"
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.