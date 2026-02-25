Радостин Василев пред журналисти след отхвърлянето на ветото на президента срещу промени в Изборния кодекс, предаде репортер на ФОКУС.
"Договорката между "Възраждане", "Има такъв народ“ (ИТН), ГЕРБ, осем души от БСП, трима от "ДПС- Ново начало“ и двама независими сработи и ветото на Йотова беше преодоляно“, коментира Василев и определи ситуацията като "поръчка от Борисов и Пеевски".
"Нашият законопроект беше само там да бъде ограничено гласуването до 20 секции, а не в другите държави. Нашите мотиви дори "Възраждане" не възприеха. За мен пътят им по този начин с услуга към Новото начало и трима от тях, които уж се объркаха при прегласуването, няма как да печелят доверие. Ние сме против, защото ограничавайки българите, освен в Турция, но и в другите държави, не се постига нищо с демокрация. Така че щетите са за Костадин Костадинов. Той си мисли, че е постигнал успех, но вместо а си изпише вежди, сега ще разбере, че си избоде очите, защото загуби хората, които гласуваха за "Възраждане" в цяла Европа. Те са втора политическа сила в САЩ, Великобритания", посочи Василев.
Радостин Василев за промените в ИК: Щетите ще са за Костадин Костадинов
