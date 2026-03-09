Ралица Асенова: Дечо бе най-скромният, срамежлив и благ човек, когото съм срещала
"Дечо! Кой беше Дечо… Най-скромният, най-срамежливият и най-благият човек, когото съм срещала“, пише Асенова. Тя споделя, че първата им среща й е останала почти неясна, но усещането е било, че винаги го е познавала.
Дечо Василев е описан като човек, който не търси внимание, но винаги е усмихнат и зает с работа. Освен че е бил счетоводител и собственик на счетоводна фирма, той е имал и изключителен талант за творческо изразяване чрез керамика. "Всички, които са ходили в хижата, са виждали неговите невероятни чаши. Докато пиеш чай от тях, сякаш се пренасяш във вълшебната история на гората“, споделя Асенова.
Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо:
"Дечо е най-добрият ми учител по скромност и щедрост. Този човек никога няма нужда от нищо, а за всички нас ръси с пълни шепи.“
Асeнова описва многократните прояви на доброта на Дечо – винаги готов да помогне и никога да не се натрапва. Споделя и личен момент, в който му подарява картина, за да отбележи благодарността си. "Никога няма да забравя изненадата и щастието в очите му, когато разопакова картината. Погледът му вече не беше на скромния Дечо, а на творец към друг творец“, разказва тя.
В отговор Дечо ѝ подарява глинена фигурка на майка мечка с малко мече – символ на защитата и грижата, които демонстрирал към Николай и неговото семейство. "Всеки път, когато погледна майката мечка, дори когато нямам вече сили…някак успявам отново да се изправя и да продължа“, признава Асенова.
В публикацията си тя завършва с благодарност:
"Благодаря ти, Дечо, че със своя пример учеше сина ми на скромност и щедрост. Че го обичаше безусловно. Благодаря ти, че те имаше в моя живот. Винаги ще имаш специално място в сърцето ми.“
Трагедията на "Петрохан“ остави дълбока следа в семействата на загиналите, но споменът за Дечо Василев и неговата доброта остава жив в сърцата на близките му.
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 36 мин.
Добър хубав Дечо.Поема отзад излъчва през фонтанелата какъв добър човек.
