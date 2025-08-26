Отбелязваме Международния ден на кучето. Признание към най-добрия приятел на човека беше отдадено с различни инициативи в цялата страна.Днес ви срещаме с дипломирано куче терапевт и неговия водач. Името на четириногото е Смайли. То постъпва в клиниката за бездомни животни с три фрактури на крайниците. Причината - побой. Осиновява го Антония Рикова, която успява постепенно да му върне доверието в хората."Тъй като беше бит от човек, той се страхуваше дори да го погалиш и се напишкваше. Той показа страхотно желание да се довери на човек, да започне да учи и така се дипломира като нашето първо терапевтично куче", разказва Антония, която е инструктор и треньор в "Четири лапи". Функцията на Смайли е да радва хората, да им дава увереност и да ги усмихва. "В момента ходим в детската болница в София, в Старчески домове, работим с деца с различни затруднения – в учене, в писане, в четене", казва водачът на кучето. За да подновява статута си всяка година, животното полага изпити във виенски институт.В Международния ден на кучето от Фондация "Четири лапи" избират столичното летище, за да информират как безопасно да бъде качен домашен любимец на самолет. Посочват, че паспортът трябва да е актуален, имунизациите трябва да са направени, а кучето да е с регистриран микрочип. "Важно е и с тях да има любима играчка, любимо одеяло, които да им напомнят на вкъщи и да не се страхуват", посочва Мария Петрова, предаде NOVA.За най-малките кучетата са любов. "Аз имам много животни и много се грижа за тях. Много ги обичам и за мен е важно те да имат добър начин на живот, защото те също го заслужават. За мен моите кучета са семейство, те са като братя", казва 10-годишната Евгения. "Аз много обичам да си ги гушкам, да си ги взимам. Просто много ги обичам. Ако видя животни, моля мама и тате да ги вземат с нас вкъщи, да сме заедно и да си прекарвам времето с тях вечно", добавя Йоана, която е на 14 г.Място за спор няма - кучето е най-добрият приятел на човека.