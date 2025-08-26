ЗАРЕЖДАНЕ...
Ранено след побой от човек, но все още с вяра в хората: Среща с кучето терапевт Смайли
© NOVA
Днес ви срещаме с дипломирано куче терапевт и неговия водач. Името на четириногото е Смайли. То постъпва в клиниката за бездомни животни с три фрактури на крайниците. Причината - побой. Осиновява го Антония Рикова, която успява постепенно да му върне доверието в хората.
"Тъй като беше бит от човек, той се страхуваше дори да го погалиш и се напишкваше. Той показа страхотно желание да се довери на човек, да започне да учи и така се дипломира като нашето първо терапевтично куче", разказва Антония, която е инструктор и треньор в "Четири лапи". Функцията на Смайли е да радва хората, да им дава увереност и да ги усмихва. "В момента ходим в детската болница в София, в Старчески домове, работим с деца с различни затруднения – в учене, в писане, в четене", казва водачът на кучето. За да подновява статута си всяка година, животното полага изпити във виенски институт.
В Международния ден на кучето от Фондация "Четири лапи" избират столичното летище, за да информират как безопасно да бъде качен домашен любимец на самолет. Посочват, че паспортът трябва да е актуален, имунизациите трябва да са направени, а кучето да е с регистриран микрочип. "Важно е и с тях да има любима играчка, любимо одеяло, които да им напомнят на вкъщи и да не се страхуват", посочва Мария Петрова, предаде NOVA.
За най-малките кучетата са любов. "Аз имам много животни и много се грижа за тях. Много ги обичам и за мен е важно те да имат добър начин на живот, защото те също го заслужават. За мен моите кучета са семейство, те са като братя", казва 10-годишната Евгения. "Аз много обичам да си ги гушкам, да си ги взимам. Просто много ги обичам. Ако видя животни, моля мама и тате да ги вземат с нас вкъщи, да сме заедно и да си прекарвам времето с тях вечно", добавя Йоана, която е на 14 г.
Място за спор няма - кучето е най-добрият приятел на човека.
Още от категорията
/
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта, националният консултант по анестезиология е ангажиран със случая
24.08
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
24.08
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
23.08
Колега на загиналия нелепо д-р Иса Али: Избяга от една война, за да загине в една друга. Обичаше България
20.08
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.