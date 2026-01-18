Сподели close
"Няма да приеме поста на служебен премиер. Позицията ми остава последователна и непроменена, като аргументите ми към днешна дата важат с още по-голяма тежест", заяви пред журналисти председателят на Народно събрание Рая Назарян.

По думите ѝ председателят на НС, независимо кой е той, принадлежи към конкретна политическа формация и е пряк участник в политическия процес. "Това го отличава от останалите фигури, изброени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията. Лице, което принадлежи към формация, която ще участва в надпреварата за доверието на суверена, не може да гарантира и да осигури провеждането на тези избори така, че да създаде среда без съмнения за честността и прозрачността на вота", допълни тя.

Назарян посочи, че не е получавала официална или неофициална покана от страна на държавния глава за разговори относно служебния кабинет. 

На въпрос дали би поела функциите на президент, ако се стигне до хипотезата по Конституция, в която и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян отговори: "В този случай бих приела отговорността".