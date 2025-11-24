Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.
Суверенно е правото на украинския народ да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани, посочи Рая Назарян. Тя подчерта, че приветства подновените усилия на нашите партньори от САЩ и лично на президента Доналд Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна. "Представеният от САЩ документ с 28 точки включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Предложенията обаче изискват и внимателно обсъждане в тясна координация с всички европейски партньори, тъй като условията на едно бъдещо мирно споразумение имат пряко отражение върху сигурността не само на Украйна, но и на България, ЕС и Европа като цяло“, смята председателят на Народното събрание.
Окупацията и анексирането от Русия на части от международно признатите украински територии представлява тежко нарушение на международното право, каза Рая Назарян. По думите й това са украински територии, чието връщане е въпрос не само на правен ред и международно правен принцип, но и на справедливост.
Председателят на парламента отбеляза, че навлизаме в четвъртата година от руската незаконна, неоправдана и непровокирана военна агресия срещу Украйна. Няма да забравим и няма да престанем да подчертаваме: войната не започна на 24 февруари 2022 г., а има своя корен в незаконното анексиране на Крим през 2014 г., каза Рая Назарян.
Председателят на Народното събрание заяви, че България е надежден и активен партньор в Международната платформа за Крим, участва в парламентарните заседания и допринася за инициативите, насочени към сигурността в Черноморския регион – включително чрез форума в София през 2024 г., който събра представители на 42 държави и осем международни организации.
Нашата обща цел е мирното и устойчиво развитие на региона, подчерта Рая Назарян. Тя отбеляза, че възстановяването на засегнатите от войната райони вече е неотложен приоритет и стратегическа необходимост. Европейският път на Украйна е избор, който отговаря на интересите както на украинския народ, така и на Европейския съюз, заяви председателят на Народното събрание. Една стабилна, независима и демократична Украйна е важен фактор за сигурността и просперитета на нашия континент, подчерта Рая Назарян.
Председателят на парламента отправи и послание към народа на Украйна: "В тези трудни времена не сте сами. България остава до вас – в изпитанията, в стремежа към мир и в надеждата за едно по-свободно, достойно и сигурно бъдеще“.
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
©
Още по темата
/
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
МВнР: Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни
10.11
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
08.11
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Бивш министър на отбраната: С отмяната на срещата между Тръмп и Путин войната в Украйна навлезе в нов етап
27.10
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
26.10
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Още от категорията
/
Д-р Иван Кокалов предрече: Създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването
11:13
АИКБ: Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1,2 млрд. лв, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
10:19
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години
23.11
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.