Рая Назарян разговаря с временно управляващия посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл. На срещата, поискана от американската страна, бяха обсъдени водещите направления и постигнатите резултати в стратегическото партньорство между България и САЩ. Беше заявена готовност за по-нататъшно засилване на сътрудничеството по приоритетни въпроси от двустранния дневен ред.
"Вярвам, че и след предсрочните парламентарни избори в България страната ни ще продължи да се стреми да запази възходящата тенденция в стратегическото партньорство със САЩ", подчерта на срещата Рая Назарян. Тя изрази увереност, че българската страна ще положи усилия за постигане на напредък по ключови въпроси и активизиране на взаимодействието по всички направления на споделения дневен ред.
"За България от особено значение е засиленото сътрудничество със САЩ в сферите на новите технологии и иновациите, изкуствения интелект, устойчивостта, свързаността, развитието на контактите между хората, както и укрепването на сигурността в региона на Черно море и Източния фланг на НАТО, тясното взаимодействие по линия на Западните Балкани", подчерта председателят на Народното събрание.
"Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания (Visa Waiver Program) е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователните и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от САЩ, страната ни отчита устойчив и ясно измерим напредък по изпълнението на изискванията за членство", отбеляза Рая Назарян. "Постигнатото ни дава основания да очакваме положително развитие на темата в най-скоро време", добави председателят на парламента.
