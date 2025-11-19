Рая Назарян изрази благодарност за подкрепата на европейските институции за влизането на България в еврозоната. Тя разговаря на "четири очи“ с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола преди откриването на Парламентарния форум за демокрация, който се провежда в Брюксел.
"Народното събрание изигра своята важна роля за въвеждането на единната европейска валута в България като прие всички необходими законодателни актове и решения, заяви Рая Назарян по време на срещата си с председателя на Европейския парламент.
Рая Назарян отправи покана към председателя на Европейския парламент Роберта Мецола да посети България.
"Гражданите ни имат нужда от силни европейски послания и подкрепата на институциите на ЕС, страната ни положи големи усилия да навакса изоставането в последните години", подчерта председателят на българския парламент.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отбеляза, добрата работа на редовното българско правителство, резултатите, които то постига, и най-вече членството в еврозоната, с което страната завършва пълната си европейска интеграция. Тя посочи, че с радост приема поканата да посети България през следващата година и изрази увереност, че визитата ще допринесе за бъдещото добро сътрудничество и търсенето на работещи европейски решения.
"Институциите в България работят за осигуряване на плавен, прозрачен и успешен преход към еврото, посочи председателят на Народното събрание. Полагат се усилия за провеждане на широка информационна кампания за прехода към еврото, като се обръща специално внимание на възрастните хора, за да бъдат готови за плавна промяна", отбеляза на разговора си с Роберта Мецола Рая Назарян.
"Осъществява се всеобхватна комуникационна кампания, която разяснява ползите от еврозоната на нашите граждани, като същевременно разглежда и всички опасения, свързани с процеса", допълни председателят на българския парламент.
За България е ключова темата за преговорите по многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., заяви Рая Назарян. Тя изрази пред председателя на Европейския парламент задоволство от размера на следващата многогодишна финансова рамка, предложен от Европейската комисия.
"Общата ни цел е да бъде постигнато балансирано споразумение, което ефективно подкрепя нашата икономика и повишава европейската конкурентоспособност, като запазва същността на традиционните политики на ЕС", подчерта председателят на Народното събрание.
Рая Назарян заяви, че е важно да се запази финансирането за по-слабо развитите региони в рамките на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Само добре подготвените и сближени региони могат да бъдат конкурентоспособни и да допринесат за постигането на нашите общи политически приоритети, добави тя.
Председателят на Народното събрание посочи, че отбраната и конкурентоспособността се очертават като едни от основните приоритети за следващата многогодишна финансова рамка и трябва да се търси правилния баланс между тях и традиционните политики на Съюза.
"Укрепването на сътрудничеството и въвеждането на мерки в областта на отбраната и сигурността на равнище ЕС са наши общи цели", отбеляза Рая Назарян.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:37
