Трудно е да гадаем, това е негово правомощие. Няма как да знаем. Няма никакъв проблем с това, всеки може да участва - това е демокрацията. Това каза пред журналисти в Народното събрание Рая Назарян.По думите на председателят на Народното събрание ГЕРБ няма страх нито от Радев, нито от някой друг."Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи, добави тя.