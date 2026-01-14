Рая Назарян за последната сесия на 51-ото НС: Да покажем конструктивен дух
© Булфото
"Днес започва петата сесия на 51-ото Народно събрание, която ще бъде и последна за този парламент. Да не забравяме защо сме избрани, а да защитаваме обществения интерес и чрез парламентарния контрол", заяви в началото на пленарното заседание председателят на НС Рая Назарян.
Тя призова за конструктивен дух и добросъвестност. "Надявам се предизборната кампания да не нажежи страстите в пленарната зала и гражданите да не станат свидетели на обиди и конфронтация. Вярвам, че народните представители могат да бъдат градивни, толерантни и диалогични, а с компетентността си, с морала и с опита си, да изградят образа на съвременния народен представител", допълни Назарян.
В началото на заседанието парламентът почете с минута мълчание паметта на футболната легенда Димитър Пенев. Петата сесия на 51-вото НС започна с химна на Република България, а при химна на ЕС по традиция депутатите от "Възраждане" демонстративно седнаха по местата си.
Още по темата
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
06.01
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
"Да, България" в отговор на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема
29.12
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
22.12
"Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен": Чорбанов с първи думи след напускането на партията
22.12
Още от категорията
/
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:22
Националният борд по водите разгледа проблемите с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново
13.01
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.