На 14 октомври на територията на град София и други градове се проведе мащабна акция между Софийска градска прокуратура и ГДБОП. Това съобщи заместник-градски прокурор на София Десислава Петрова, предаде репортер на"В акцията участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, а дейността им беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура. В рамките на акцията бяха проведени над 100 действия по разследване, сред които общи 90 претърсвания и изземвания на обекти, огледи на местопроизшествие и обиски на лица", допълни Петрова.Тя поясни, че по време на дейностите са намерени огромен брой веществени доказателства, включително големи парични суми на обща стойност над 300 хиляди лева.И допълни, че разследването датира от юли месец тази година, а периодът на дейността на групата е много голям - още от 2023 г."Операцията е изключителна по мащабите си - задържани са 24 лица", заяви заместник-директорът на ГДБОП, старши комисар Йордан Пешев."Подлежи на установяване на причинената в иска щета, но се смята ,че тя е от порядъка на над 30 млн. лева", каза прокурор Петрова."Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС", съобщи Пешев.