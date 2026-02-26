Haberler.
При инцидента на място загина пилотът, управлявал самолета.
По време на седмичния брифинг на турското министерство на отбраната днес беше заявено, че при засичането на неидентифицираната следа малко преди 01:00 ч. местно време (00:00 ч. българско време) в нощта на 25 февруари, от авиобазата на турските въздушни сили в Балъкесир едновременно са вдигнати два изтребителя F-16.
Връзката с единия от двата изтребителя е била загубена в 00:56 ч. местно време (23:56 ч. българско време), като непосредствено след това на терен е изпратена издирвателна мисия, която е установила, че самолетът е паднал и е констатирала смъртта на пилота.
Разследване на инцидента
''Причината за инцидента ще бъде изяснена след края на разследването на съответните екипи. Молим се на Бог за милост към нашия героичен другар пилот майор Ибрахим Болат, който загина мъченически в този трагичен инцидент, и поднасяме нашите съболезнования на неговото семейство, на Въоръжените сили на Турция и на нашия благороден народ“, заявиха още представители на Министерството по време на днешния брифинг, като подчертаха, че до момента разследването е установило, че пилотът е задействал катапултиращата система на самолета в последния момент преди сблъсъка.
Разбилият се F-16 е бил вдигнат заради неидентифицирана следа до българо-турската граница
