След вчерашния снеговалеж на територията на Национален парк "Пирин“ паднали дървета затрудниха движението по пътя от гр. Банско до хижа "Вихрен“ в ранните часове на деня. Благодарение на бързата намеса на парковите служители пътят беше разчистен и движението вече е възстановено. Почистен е също и горският път към хижа "Демяница“. Това съобщиха от Националния парк.Призоваваме всички туристи през следващите дни да бъдат изключително внимателни при преходи във високите части на планината. Условията са вече зимни, а на места снегът покрива туристическата маркировка, което затруднява ориентацията.Туристите, които не познават добре маршрутите, трябва задължително да използват мобилни приложения за ориентация.Необходимо е да се тръгва добре екипирани – с топли дрехи, стабилни обувки и челници.Преди предприемане на преходи винаги проверявайте актуалната метеорологична обстановка.Дирекция "Национален парк Пирин“ напомня: планината изисква отговорност и добра подготовка.