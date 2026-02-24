Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.
Приетите текстове по същество ограничават броя на секциите, които може да се разкриват в държави извън Европейския съюз.
Депутатите въведоха горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления.
Сред мотивите във ветото, Йотова посочва, че където и да се намират, българските граждани имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право, припомня NOVA.
Разглеждат в комисия ветото върху промените в Изборния кодекс
