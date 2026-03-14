Иван Христанов.
В района на Ихтиман открихме поле, осеяно с румънски ушни марки на животни. Задържаният камион е с полска регистрация и без необходимото разрешително за транспорт на животни“, добави изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски.
Министър Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщиха за разкрит канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман пред журналисти.
По думите му има опасност месото да е достигнало до пазара. Той обяви, че в понеделник ще бъде свикана съвместна пресконференция с вътрешния министър и представители на полицията, на която ще бъдат предложени мерки.
Българските производители спазват десетки правила и закони, а в същото време някой прави дъмпинг на пазара с контрабандно месо, рискувайки здравето на хората и животните“, допълни Христанов.
Разкриха канал за контрабандно месо край Ихтиман
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.