Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
Разлог ще се присъедини към неизмеримата болка и мъка на почернените родители за единственото им детенце.
"Вярваме, надяваме се, с любов към Иван“ – е тъжният вик на неговите родители, които организират почетното възпоменание с надежда - да не се забравя доброто дете и като общество да не допускаме безобразното погазване на правилата и създаване на предпоставки за тежки инциденти.
Родители са готови до край да активират институциите, от които зависи да живеем спокойно и без риск да се радваме на любимите атракциони за децата.
"Каним всички, съпричастни с болката по загубата на Иван, с болката на неговите родители, да се присъединят към почетното възпоменание в Разлог", допълват от общината.
