Юлиян Попов разпореди да се предприемат своевременно превантивни мерки за осигуряване на проводимостта на речните легла през 2026 г. с цел да се ограничи потенциалният риск с настъпването на пролетния сезон и очакваното снеготопене, което може да доведе до повишаване нивата на реките и създаване на предпоставки за възникване на наводнения.
В изпълнение на функциите си за осъществяване на превантивен контрол, директорите на четирите басейнови дирекции в страната е необходимо писмено да информират кметовете на общини и областните управители на управляваната от тях територия за:
- извършване на проверки за състоянието на речните корита, дерета, отводнителни съоръжения, мостове и водостоци, като се обърне особено внимание на участъци с намалена проводимост;
- предприемане на действия за своевременно почистване на участъци, за които са установени натрупани наноси, храстовидна и дървесна растителност, отпадъци, паднали дървета или други препятствия, създаващи предпоставки за разливи при повишени водни количества.
В разпореждането на министъра е обърнато внимание, че приоритетите в контролната дейност на басейновите дирекции следва да бъдат насочени към състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м след язовирните стени.
Предприемането на навременни превантивни мерки и ефективната координация между институциите ще допринесат за ограничаване на риска от наводнения и за опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и имуществото.
Съгласно Закона за защита при бедствия и разпоредбите на Закона за водите, органите на изпълнителната власт и местното самоуправление са отговорни за предприемането на превантивни действия за намаляване на риска от бедствия, включително чрез контрол и поддържане на състоянието на потенциално рискови участъци по водните обекти. Задължение на кметовете на общини и областните управители е да осъществяват дейностите за поддържане проводимостта на речните легла, включително почистване на наноси, растителност, отпадъци и други препятствия, които биха могли да възпрепятстват нормалното протичане на водите.
Разпоредени са мерки за превенция на наводнения
