Разработиха механизъм за измерване на общественото напрежение при българите
"Индекс означава, че показатели се свеждат до числа. Обществената ситуация се свежда до число и може да се наблюдава във времето. Част от показателите са на обществено мнение. Другите показатели са обективни. На всеки 3 месеца ще го следим. Могат да се разгледат всички числа и да се разрежат демографски. Ще бъде интересно за обществото", заяви социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов.
Много институции ще могат да се възползват
Индексът е повече аналитичен, отколкото комуникационен, но не е неочаквано някой да реши да го използва в своя полза, обясни PR експертът Александър Христов за Bulgaria ON AIR.
"Ще бъде полезно основно на политиците, на институциите, на неправителствени организации и дори на компании. Това е смисълът на този индекс - да предвиждат каква би била реакцията от тяхно действие. Виждаме как реакцията на някакви събития, които се случват, се трупа и тази на хората към други събития става все по-груба", коментира той.
Властта трябва да усеща обществото
Според Симеонов политическото напрежение се е превърнало във фон през годините.
"Назад във времето е имало протести за какво ли не, но е важен икономическият фон. Икономиката е база и влияе оперативно. Част от показателите са обективни, както и такива, свързани с посланията в интернет пространството. Хубавото на индекса е, че може да измери кога напрежението е прекалено голямо. Властта трябва да има сетива и ако ги има, ще усети, че не ѝ излиза сметката. Лошото в политическата среда е, че има ниски топки и гледат на тези инструменти като на пропаганден инструмент", изтъкна социологът.
Добрата власт усеща кога има обществено напрежение, категоричен е Христов.
"Има диагностичен характер - показва моментна снимка на обществото и това дава възможност да се предвиди бъдещата реакция на обществото. На Балканите не можем да търсим големи разлики. Показателите са 21 и всички те са различни. Свързани са както с обществената и публичната страна, така и с благосъстоянието и недоволството. Президентските избори ще движат обществения дебат от следващите месеци нататък и ще е изключително важно. Темата за еврото заглъхва", посочи PR експертът.
