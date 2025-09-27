ЗАРЕЖДАНЕ...
Разрушиха изоставената къща, в която бе открит трупът на 18-годишната Магдалена от Хасково
Магдалена бе убита чрез удушаване на 26 април 2025 г. Трупът й бе изнесен в бидон, който бе захвърлен във разрушената къща на улица "Амур“, намираща се на около 600 метра от мястото на нейното убийство.
Задържан бе 17-годишният Иван Костов, който е направил самопризнания. Установено е, че той е удушил девойката с връв в дома на дядо си, но в продължение на четири дни е крил за тежкото престъпление. Вече 5 месеца Иван е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“.
