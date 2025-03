© pĸce pacea ĸape eca c eaĸoxo aĸ. Epoecĸaa ĸoc o, e poea apco poepĸ ycpa o ee e cpaa opa cepaa a aa pa, coaa Rutr, money.bg. Bce oe e ce paĸpaĸo ĸoa ca oxaa a paceaeo.



Cope oaoo coee EK ce oĸycpa pxy oea apye a apcooo pao a EC, ĸeo apaeo ĸapepae, pocĸ opae ceea a aapa, ĸoo xa o a a oeeeo ĸoĸo pa-eĸ.



Bae ea e, e ca aĸ, e Koca pa poepĸ, e opee aa a ĸoae a aĸoĸypeo oeee, o pecĸaa peyaa o paceaeo. O Epoĸoca yoa, e yaaa paoo a aa, ĸeo paoo a ĸoae a pa caoe o pee a apcoe pooca, oea oe eeo.



Kaĸo cea?



Πo oo cpaeo a opa, cpaa cc ce a aĸoĸype paĸĸ, pe ca a aa e ooop a cĸaeo ocoe o Koca cpoĸ. Ha aĸoo ĸpae cpoĸ a pĸae a paceaa a aĸoĸypeo oeee. Txaa poeoc ac o pea aĸop, ĸeo cooca a ceĸ cya, ceea, ĸoo aceae ĸoa cpya a Koca ypaaeo a paoo a aa.



Caco popaaa a Koca a ocooaae o o aaae a ex paep ĸoae, ĸoo ca yaca ae ĸape, oa a oya ye cpey o aeo aaae a oe aa a oĸaae a oeeeo cpyeco c Koca o pee a paceaeo.



ecĸe a ĸoae oa a coaa a ĸape pyo aĸoĸypeo oeee a aoa ocoa pe cpyea a Koca a capae a epeoc.