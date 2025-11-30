Развръзка с аферата "Исторически парк"
Обвинението спрямо тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26.11.2025 г. на територията на гр. София, гр. Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 (изпиране на пари).
Разследването по случая се извършва от КПК под ръководството и надзора на СГП.
Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което са привлечени обвиняемите. СГС обясни, че според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо седемте обвиняеми.
Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.
Разследването по случая продължава.
