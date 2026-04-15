Заради стачка на кабинния персонал на германския превозвач Lufthansa редица полети на летище "Васил Левски“ – София са отменени днес и утре. Няма да бъдат изпълнени по шест полета дневно – както излитащи, така и кацащи.

Протестът идва след серия от стачни действия през последните дни. В края на миналата седмица бяха отменени множество полети заради недоволство на кабинния персонал, а в началото на тази седмица стачка на пилотите доведе до сериозни смущения в полетната програма, включително пълна отмяна на полетите от и до София.

Синдикатът на кабинния състав UFO призова стюардите и стюардесите на Lufthansa и Cityline да прекратят работа в рамките на двудневен протест, започнал в 00:01 ч. днес и планиран да продължи до малко преди полунощ утре.

По информация на компанията, при въведеното извънредно разписание се изпълняват около една трета от полетите на къси разстояния и приблизително половината от дългите. При дъщерната Eurowings, където също имаше стачни действия, са осъществени около 60% от полетите.