Иван Иванов.
По думите му при преговорите с ЕК са успели да договорят отпадането на 20% съфинансиране от собствениците на жилища по етап 2, което означава, че санирането на блоковете ще е безплатно за българските граждани. "Те са свободни да разполагат със средствата, събрани от етажните собствености", каза още той.
"Това е тази част от Плана за възстановяване и устойчивост, която беше в 100% риск в началото на мандата. Мярката бе договорена от правителството с Европейската комисия като част от преговорите за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост. Нашата цел беше да спасим всички жилищни блокове, които бяха сериозно изостанали като дейности, а липсата на напредък криеше риск от неизпълнение по Плана, който изтича на 30 юни тази година", каза още той.
"Договорихме рисковите блокове да се прехвърлят като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от Българската банка за развитие", допълни Иванов.
Регионалният министър: Договорихме санирането на блоковете да е 100% безплатно за гражданите
©
Още по темата
/
Към днешна дата у нас са обновени около 2000 сгради от общо 66 000, а сме напът да загубим стотици милиони евро за саниране
06.11
Експерт за санирането: Държавата не отделя и една стотинка за измерване на ефекта и резултатите
04.04
Още от категорията
/
Вълчев за самоубийството на 18-годишното момче от Нова махала: Ще бъдем безкомпромисни! Ще извърши пълна проверка
27.01
Румен Радев: Еврозоната не е стратегическа цел, тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.